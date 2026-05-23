La partita tra Bologna e Inter si è conclusa con un pareggio 3-3 nell'ultima giornata di Serie A. I gol sono stati segnati da entrambe le squadre, offrendo uno spettacolo al pubblico presente. Con questo risultato, i rossoblù hanno ottenuto un punto nell’ultima partita di campionato, interrompendo la serie di vittorie dei neo campioni d’Italia. La sfida ha visto diverse reti e momenti di gioco intenso, senza influire sulla classifica finale.

Pareggio per 3-3 nell’ultima giornata di Serie A con i rossoblu che ottengono un punto nell’ultima partita di campionato fermando i neo campioni d’Italia. I voti di Bologna-Inter, ultima giornata di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Per l’Inter un pari che arriva dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, un risultato ottimo per la stagiore degli uomini di Chivu con la testa già alle vacanze o al mondiale. La partita si accende già nel primo tempo con Dimarco che trova la rete del vantaggio, pareggiata subito da Bernardeschi, autore del momentaneo 1-1. Il vantaggio dei rossoblu è messo a segno da Pobega con il Bologna che prova a scappare grazie all’autorete di Zielinski giunta nella ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Bologna-Inter 3-3, i voti della sfida: gol e spettacolo per la chiusura al Dall’Ara

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