Diretta gol Serie A LIVE | pazza Bologna Inter è 3-3 al Dall’Ara

Da calcionews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Bologna e Inter si è conclusa con un pareggio 3-3 al Dall’Ara. La sfida, valida per la 38esima giornata di Serie A, si è conclusa con sei reti totali e diversi cambi di risultato nel secondo tempo. La cronaca fornisce dettagli sui marcatori, le sostituzioni e le azioni decisive. La moviola evidenzia eventuali decisioni arbitrali rilevanti. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti su risultato, cronaca e moviola disponibili in tempo reale.

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Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. SEGUI IL LIVE DI BOLOGNA INTER QUI. FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe.  A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiann?s, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez.  Allenatore: Vincenzo Italiano. INTER (3-5-2): 13 J. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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