Diretta gol Serie A LIVE | pazza Bologna Inter è 3-3 al Dall’Ara

Notizia in breve

La partita tra Bologna e Inter si è conclusa con un pareggio 3-3 al Dall’Ara. La sfida, valida per la 38esima giornata di Serie A, si è conclusa con sei reti totali e diversi cambi di risultato nel secondo tempo. La cronaca fornisce dettagli sui marcatori, le sostituzioni e le azioni decisive. La moviola evidenzia eventuali decisioni arbitrali rilevanti. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti su risultato, cronaca e moviola disponibili in tempo reale.