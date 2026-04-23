Sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:00 si giocherà la sfida tra Bologna e Roma allo stadio Dall’Ara. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate. La partita si preannuncia ricca di emozioni e gol, con il Bologna che cerca di ottenere una vittoria fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione alle coppe europee.

Al Bologna sono rimaste pochissime, chance di qualificarsi alle coppe europee per l’anno prossimo, e forse l’ultima di queste è quella di battere la Roma a Dall’Ara nel prossimo turno di campionato. I felsinei, ora fuori anche dall’Europa League, sono reduci da una sconfitta deludente contro la Juventus, che li ha allontanati ulteriormente dal settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Roma (sabato 25 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Spettacolo e gol al Dall’Ara

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