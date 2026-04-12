Nella notte a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito in piazza San Felice. Durante l’aggressione, è caduto e ha battuto la testa. La vittima è deceduta poco dopo, davanti al figlio di 11 anni che si trovava con lui al momento dell’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’evento e identificare eventuali responsabili.

Massa, 12 aprile 2026 – Tragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni è morto in seguito ad un’aggressione avvenuta in piazza San Felice. I contorni della vicenda sono ancora tutti da definire, ma in base a quanto appreso il 47enne sarebbe stato in compagnia del figlio di 11 anni quando è stato circondato da almeno 4-5 persone. Per motivi che ancora non si conoscono, l’uomo è stato aggredito e nella colluttazione sarebbe caduto battendo la testa. Un colpo violento che gli ha causato un arresto cardiaco: i sanitari giunti sul posto hanno effettuato a lungo manovre rianimatorie ma alla fine hanno purtroppo dovuto constatare l'avvenuto decesso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredito in piazza nella notte, cade e sbatte la testa. Padre muore davanti al figlio di 11 anni

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