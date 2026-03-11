Padre minacciato con un’ascia | 5 anni per il figlio violento

Un uomo di trentatré anni è stato condannato a cinque anni di carcere per aver minacciato il padre con un’ascia e averlo aggredito in più occasioni nel comune di Surbo. La sentenza è stata emessa dopo aver accertato le violenze e le minacce rivolte alla vittima durante i diversi episodi. La vicenda riguarda le azioni di un figlio contro il genitore in un contesto domestico.

Un uomo di trentatré anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per una serie di aggressioni commesse contro il proprio genitore nel comune di Surbo. La sentenza, emessa dal giudice del tribunale di Lecce Angelo Zizzari, chiude un iter giudiziario iniziato dopo che la vittima ha sporto denuncia nell’agosto del 2025. I fatti, avvenuti tra l’aprile del 2024 e l’estate successiva, vedono il figlio pretendere denaro per l’acquisto di tabacco, ricorrendo a minacce con armi bianche e violenza fisica. La condanna arriva al termine di un processo celebrato in rito abbreviato, dove la difesa aveva puntato sull’assenza di segni fisici rilevati dalle forze dell’ordine e sulle dichiarazioni contrastanti della compagna dell’imputato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

