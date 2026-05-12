Dal 21 maggio entrerà in funzione un nuovo sistema di pilomat nel centro cittadino. L'accesso sarà consentito tramite un'app dedicata o un telecomando, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre il passaggio di furgoni nelle aree commerciali. La misura interessa le strade principali, dove si prevedono controlli più rigorosi per limitare l’accesso ai veicoli non autorizzati.

Ci siamo: il 21 maggio entrerà in funzione del nuovo sistema pilomat per favorire spostamenti pedonali in centro e limitare l’invasione di furgoni verso le attività. Già conclusa infatti la fase preliminare da parte della Multiservizi per il rilascio delle autorizzazioni tramite app o telecomando, in base alle richieste presentate dagli utenti. Il sistema sarà regolato attraverso dissuasori mobili a scomparsa installati nei principali punti di accesso alle aree pedonali del centro: via Carducci e via Mazzini, via Roma e via Montauti, via Stagio Stagi, via Pascoli e via IV Novembre. La regolamentazione degli orari sarà differenziata in base alle aree.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pilomat in centro dal 21 maggio. Ingresso con App o telecomando

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