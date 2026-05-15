FenealUil | sicurezza e Piano Casa al centro del Congresso nazionale
Durante il Congresso nazionale, il tema principale è stato la sicurezza sul lavoro e le strategie legate al Piano Casa. Sono stati discussi i modi per ridurre le morti sul lavoro, che attualmente si attestano a circa tre al giorno, e sono state analizzate le misure necessarie per abbattere i costi energetici delle abitazioni. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse organizzazioni e si è concentrata su interventi concreti per migliorare le condizioni nella edilizia e nelle abitazioni.
?? Punti chiave Come si può fermare la media di tre morti al giorno? Quali misure servono per abbattere i costi energetici delle abitazioni? Come verranno gestiti i 2,2 miliardi del PNRR in Basilicata? Perché le infrastrutture lucane rischiano di non rompere l'isolamento??? In Breve Media di tre decessi al giorno nel settore edilizio italiano. 54% delle abitazioni italiane appartiene alle classi energetiche F o G. Carmine Lombardi e Vincenzo Tortorelli analizzano impatto PNRR e crisi Natuzzi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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