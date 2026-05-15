FenealUil | sicurezza e Piano Casa al centro del Congresso nazionale

Durante il Congresso nazionale, il tema principale è stato la sicurezza sul lavoro e le strategie legate al Piano Casa. Sono stati discussi i modi per ridurre le morti sul lavoro, che attualmente si attestano a circa tre al giorno, e sono state analizzate le misure necessarie per abbattere i costi energetici delle abitazioni. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse organizzazioni e si è concentrata su interventi concreti per migliorare le condizioni nella edilizia e nelle abitazioni.

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?? Punti chiave Come si può fermare la media di tre morti al giorno? Quali misure servono per abbattere i costi energetici delle abitazioni? Come verranno gestiti i 2,2 miliardi del PNRR in Basilicata? Perché le infrastrutture lucane rischiano di non rompere l'isolamento??? In Breve Media di tre decessi al giorno nel settore edilizio italiano. 54% delle abitazioni italiane appartiene alle classi energetiche F o G. Carmine Lombardi e Vincenzo Tortorelli analizzano impatto PNRR e crisi Natuzzi . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FenealUil: sicurezza e Piano Casa al centro del Congresso nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gioventù Nazionale a congresso: "Al centro la sfida della sicurezza"Sarà Ferrara che aprirà le danze in tutta Italia per la stagione dei congressi provinciali di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli... Leggi anche: Casa, Franzolini (FenealUil): "Serve piano strutturale" Piano Casa 2026 in Gazzetta Ufficiale: tutte le misurePubblicato in Gazzetta il Decreto con le misure per la realizzazione del cosiddetto Piano Casa. Ecco cosa prevede ... leggioggi.it Piano Casa 2026: Meloni annuncia 100mila nuovi alloggi e mutui più bassi. Cosa prevede il decretoRendere disponibili 100 mila alloggi in 10 anni è l'obiettivo minimo che ci prefiggiamo di raggiungere con il Piano Casa. Parliamo, infatti, di un traguardo che comprende già sia la quota che sarà ga ... tg.la7.it