PA Zangrillo | 640mila assunti in tre anni le persone sono il vero fattore strategico

Notizia in breve

In tre anni, circa 640.000 persone sono state assunte nella pubblica amministrazione. La riforma si concentra sull’assunzione di nuove figure e sulla valorizzazione del personale, con un focus prioritario sulle persone rispetto alla tecnologia. La strategia prevede di rafforzare il capitale umano come elemento centrale del cambiamento all’interno dell’ente pubblico. La scelta di investire sulle risorse umane si traduce in una rinnovata attenzione alle assunzioni e alla gestione del personale.