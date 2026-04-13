PA Zangrillo | in tre anni 600mila assunzioni concorsi in 5 mesi ed età media scesa a 48 anni
Negli ultimi tre anni, il numero di assunzioni nel settore pubblico ha raggiunto i 690.000, con procedure di concorso che si sono ridotte a circa cinque mesi. Contestualmente, l’età media dei dipendenti pubblici è scesa a 48 anni, segnando un primo calo dopo decenni. Questi dati sono stati comunicati da un rappresentante dell’amministrazione pubblica, evidenziando un sostanziale cambiamento nelle dinamiche di assunzione e nella composizione anagrafica del personale.
Seicentonovantamila nuovi ingressi in tre anni, procedure di selezione che durano in media cinque mesi contro i lunghissimi tempi del passato, e un'anagrafe dei dipendenti pubblici che ringiovanisce per la prima volta dopo decenni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Scuola, Zangrillo “Tre rinnovi di contratto in tre anni, promessa mantenuta”ROMA (ITALPRESS) – “Quello che avevamo promesso abbiamo mantenuto: tre rinnovi per la scuola in tre anni, con l'ultimo firmato appena quattro mesi fa.