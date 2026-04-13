PA Zangrillo | in tre anni 600mila assunzioni concorsi in 5 mesi ed età media scesa a 48 anni

Negli ultimi tre anni, il numero di assunzioni nel settore pubblico ha raggiunto i 690.000, con procedure di concorso che si sono ridotte a circa cinque mesi. Contestualmente, l’età media dei dipendenti pubblici è scesa a 48 anni, segnando un primo calo dopo decenni. Questi dati sono stati comunicati da un rappresentante dell’amministrazione pubblica, evidenziando un sostanziale cambiamento nelle dinamiche di assunzione e nella composizione anagrafica del personale.