Ostriche dalla Liguria la strategia per la crescita della filiera

Una nuova strategia per le ostriche italiane è stata annunciata, con l’obiettivo di creare un marchio comune per promuovere il prodotto. La proposta mira a trasformare le ostriche da simbolo di lusso a elemento chiave dell’economia legata alla pesca e all’acquacoltura nel paese. La Liguria ha presentato il progetto, che punta a rafforzare la filiera e a valorizzare il settore.

LA SPEZIA (ITALPRESS) – Una strategia e un marchio comune per promuovere le ostriche italiane, non più solo prodotto di lusso ma anche motore d'eccellenza dell'economia nazionale della pesca e dell'acquacoltura. E' la linea che emerge dal convegno “Il Futuro dell'ostrica italiana: identità, filiera e riconoscimento di qualità” organizzato dal Gal Fish Liguria nell'ambito dell'Italian Oyster Fest in corso alla Spezia, il primo festival italiano dedicato all'ostrica “sostenibile, prelibata, per tutti” e alle sue potenzialità in termini di sviluppo economico. Sul tavolo anche la battaglia per pesca del bianchetto, il novellame di acciughe e sardine, ad oggi vietato da norme italiane ed europee. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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