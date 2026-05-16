Recentemente, un rappresentante ha annunciato una nuova strategia che combina il settore turistico con le tecnologie digitali per la regione ligure. La proposta prevede l’introduzione di servizi digitali per migliorare l’esperienza dei visitatori nei borghi locali, oltre a strumenti di alta tecnologia destinati a facilitare la vita quotidiana dei residenti. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio volto a integrare innovazioni digitali nel settore turistico e nei servizi pubblici della zona.

?? Punti chiave Come influenzerà l'alta tecnologia la vita quotidiana dei residenti liguri? Quali nuovi servizi digitali integreranno il turismo nei borghi locali? Come cambierà il rapporto economico tra Liguria e Piemonte? Cosa permetterà di superare i vecchi modelli turistici della regione??? In Breve Coinvolgimento di Cirio per cooperazione infrastrutturale tra Liguria e Piemonte Sinergia tra turismo, blue economy e alta tecnologia a Santa Margherita Ligure Obiettivo integrazione servizi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bucci: turismo e tecnologia, la nuova strategia per la Liguria

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