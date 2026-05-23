Ostia come Rimini il municipio sfida il tabù della ruota panoramica | Quest' anno ci riusciamo

Il municipio di Ostia annuncia l’installazione di una ruota panoramica sul lungomare, la prima nel territorio regionale con vista mare. L’operazione è prevista per quest’anno, sfidando il tabù sulla presenza di questa attrazione. La ruota avrà un’altezza significativa e sarà visibile da molte zone vicine. Si tratta dell’unica struttura di questo tipo che offre un affaccio diretto sul mare, secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale.

Una ruota panoramica unica nel territorio regionale. Perché, quella che l’amministrazione vuole far installare, sarebbe la sola a poter vantare un affaccio sul mare.Le ruote panoramiche a RomaAncora una volta, il municipio X, ha deciso di mettersi alla ricerca di un operatore interessato a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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