Il Papa a Rimini summit in Prefettura per definire sicurezza e aree | la messa sotto la ruota panoramica
A Rimini si stanno definendo gli ultimi dettagli in vista dell’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per sabato 22 agosto. In Prefettura si è tenuto un incontro tra le autorità locali e i rappresentanti delle forze di sicurezza per pianificare la gestione degli aspetti legati alla sicurezza e alle aree di accesso. La zona intorno alla ruota panoramica sarà interessata da misure specifiche, tra cui la messa sotto controllo dei flussi di persone e la regolamentazione degli spazi pubblici.
Rimini mette in moto la macchina organizzativa in vista dell’arrivo in città di Papa Leone XIV, atteso in Riviera nella giornata di sabato 22 agosto. Quella di venerdì (30 aprile) sarà una giornata importante, dato che si terrà in Prefettura il tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: La visita di Papa Leone: "Sarà entusiasta di Rimini. Il sogno è la messa in spiaggia come Wojtyla 44 anni fa"
Crollo a Casoria, vertice in Prefettura: via libera agli interventi di messa in sicurezza e rientri nelle abitazioniSi è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 febbraio una riunione in Prefettura a Napoli, convocata dal prefetto Michele di Bari, per fare...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Papa Leone XIV a Rimini, il Vescovo anticipa a sorpresa il programma: i dettagli della storica giornata; Rimini con il Papa: solidarietà e attesa per il 22 agosto; Visita del Papa a Rimini. La Diocesi avvia il reclutamento dei volontari; RIMINI: Visita del Papa, si cercano volontari, come aderire.
Estate 2026 a Rimini: 250 eventi, concerti e anche il Papa. Programma per ogni genere di preferenzeLa presentazione del cartellone con i primi segnali molto positivi sulle prenotazioni: +22,7% a maggio e l’instabilità internazionale porterà più turismo verso la Riviera ... ilrestodelcarlino.it
Rimini, la messa del Papa il 22 agosto sarà al portoRIMINI. Se la ricordano in molti a Rimini la storica visita di papa Giovanni Paolo II il 29 agosto del 1982, con una folla sterminata lungo il canale ... corriereromagna.it
L’auto del Papa viaggerà per gli USA per porre l’attenzione sulle vittime di guerra e condividendo momenti di preghiera e riflessione. Dopo l' #udienzagenerale, il saluto a #LeoneXIV da parte della presidente Sagarino. #udienzagenerale Leggi l’articolo x.com
Donald Trump ha davvero ordinato al procuratore generale di indagare su Papa Leone XIV e sulla Chiesa cattolica tramite un post su X No, si tratta di un fotomontaggio che contiene diversi errori tecnici. Ecco i fatti. - facebook.com facebook