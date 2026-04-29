Il Papa a Rimini summit in Prefettura per definire sicurezza e aree | la messa sotto la ruota panoramica

A Rimini si stanno definendo gli ultimi dettagli in vista dell’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per sabato 22 agosto. In Prefettura si è tenuto un incontro tra le autorità locali e i rappresentanti delle forze di sicurezza per pianificare la gestione degli aspetti legati alla sicurezza e alle aree di accesso. La zona intorno alla ruota panoramica sarà interessata da misure specifiche, tra cui la messa sotto controllo dei flussi di persone e la regolamentazione degli spazi pubblici.