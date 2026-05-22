Ruota panoramica a Ostia il municipio ci riprova per l' estate | pubblicato il bando

Il municipio ha annunciato la pubblicazione del bando di gara per l'installazione di una ruota panoramica tra i 30 e i 49 metri di altezza in piazzale Magellano a Ostia. La proposta prevede un'installazione temporanea durante i mesi di luglio, agosto e settembre del 2026. La decisione arriva dopo tentativi precedenti di realizzare un'attrazione simile nella stessa zona. La procedura di assegnazione sarà aperta e accessibile alle aziende interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui