Ruota panoramica a Ostia il municipio ci riprova per l' estate | pubblicato il bando
Il municipio ha annunciato la pubblicazione del bando di gara per l'installazione di una ruota panoramica tra i 30 e i 49 metri di altezza in piazzale Magellano a Ostia. La proposta prevede un'installazione temporanea durante i mesi di luglio, agosto e settembre del 2026. La decisione arriva dopo tentativi precedenti di realizzare un'attrazione simile nella stessa zona. La procedura di assegnazione sarà aperta e accessibile alle aziende interessate.
Una ruota panoramica tra i 30 e i 49 metri di altezza potrebbe svettare su piazzale Magellano, a Ostia, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2026. Il municipio Roma X, dopo il flop del periodo natalizio, ci riprova. È stato infatti pubblicato un avviso pubblico per trovare il soggetto a cui. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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