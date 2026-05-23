Ostia cadavere di un uomo trovato in spiaggia

Notizia in breve

A Ostia, nella mattinata di sabato 23 maggio, è stato trovato il corpo di un uomo sulla spiaggia. La scoperta è stata fatta da passanti che hanno segnalato la presenza del cadavere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte o sull’identità della vittima.