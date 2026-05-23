Ostia cadavere di un uomo trovato in spiaggia
A Ostia, nella mattinata di sabato 23 maggio, è stato trovato il corpo di un uomo sulla spiaggia. La scoperta è stata fatta da passanti che hanno segnalato la presenza del cadavere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte o sull’identità della vittima.
Macabra scoperta a Ostia dove è stato trovato il cadavere di un uomo in spiaggia. Il fatto è accaduto nella prima mattinata di sabato 23 maggio.Secondo le informazioni apprese, la vittima - al momento non identificata - apparentemente è un 30enne. Il corpo è stato ritrovato sul bagnasciuga in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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