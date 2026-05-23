Ospedale Ceccarini la sindaca Angelini | Chiediamo garanzie per il Dea di primo livello e un piano per il personale

Notizia in breve

La sindaca ha richiesto garanzie per il mantenimento del Dea di primo livello e un piano di assunzioni per il personale all’ospedale. Si è svolto un incontro pubblico per discutere il futuro della sanità locale, affrontando temi come la gestione delle emergenze, il rilancio dei presidi ospedalieri e le cure domiciliari. L’obiettivo è garantire trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza sulle decisioni relative al sistema sanitario.