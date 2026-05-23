Ospedale Ceccarini la sindaca Angelini | Chiediamo garanzie per il Dea di primo livello e un piano per il personale

Da riminitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sindaca ha richiesto garanzie per il mantenimento del Dea di primo livello e un piano di assunzioni per il personale all’ospedale. Si è svolto un incontro pubblico per discutere il futuro della sanità locale, affrontando temi come la gestione delle emergenze, il rilancio dei presidi ospedalieri e le cure domiciliari. L’obiettivo è garantire trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza sulle decisioni relative al sistema sanitario.

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Un momento di confronto fondamentale, trasparente e aperto alla cittadinanza per fare chiarezza sul futuro della sanità pubblica nel territorio, affrontando nodi cruciali come la gestione delle emergenze, il rilancio dei presidi ospedalieri e lo sviluppo delle cure domiciliari. Giovedì, alle 18. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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