Il sindaco di Spoleto ha commentato le dichiarazioni del presidente della Provincia di Perugia riguardo all'ospedale locale. Mentre il presidente ha espresso una posizione diversa, il sindaco ha ribadito che l’ospedale di Spoleto deve mantenere lo status di Dea di I livello. La discussione si inserisce in un confronto più ampio sulle decisioni riguardanti la struttura sanitaria della città.

"Non condivido affatto l’analisi del presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti. Spoleto è e deve rimanere un ospedale Dea di I livello. Dobbiamo parlare meno e meglio e rimboccarci le maniche per migliorare i servizi socio sanitari in tutti i territori della nostra regione". Sono le parole del sindaco Andrea Sisti in seguito delle dichiarazioni rilasciate in questi giorni dal presidente Presciutti che ha poi precisato di aver solo condiviso un pensiero di carattere personale. Il presidente parlando degli ospedali Dea umbri aveva escluso quello di Spoleto. "Si tratta di un’analisi grossolana – commenta il sindaco di Spoleto – dispiace dirlo ma non saprei come aggettivarla diversamente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale, dichiarazioni di Presciutti. Scende in campo il sindaco Sisti: "Spoleto deve restare Dea di I livello"

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Temi più discussi: Sanità umbra e ospedale di Spoleto; Ospedale, dichiarazioni di Presciutti. Scende in campo il sindaco Sisti: Spoleto deve restare Dea di I livello; Presciutti 'taglia' Spoleto dalla Rete Dea; Politica spoletina compatta dopo le parole di Presciutti: L'ospedale non venga declassato.

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