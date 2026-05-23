Oscar Piastri è lucido | Sensazioni positive con la vettura ma le Mercedes sono ancora in fuga

Notizia in breve

Oscar Piastri ha dichiarato di avere sensazioni positive sulla vettura dopo la Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del campionato di Formula 1 2026. Tuttavia, ha aggiunto che le Mercedes sono ancora in fuga rispetto alla sua squadra. Il pilota ha espresso fiducia, ma ha riconosciuto la distanza rispetto alle vetture più veloci. La sessione si è conclusa con Piastri che guarda al futuro con ottimismo, pur consapevole delle sfide da affrontare.