F1 Oscar Piastri | La macchina andava bene ma il distacco con la Mercedes è notevole

Oscar Piastri partirà dalla terza fila in occasione della Sprint Race valida per il GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. L’australiano si è infatti dovuto accontentare della quinta moneta delle qualifiche brevi, accusando un ritardo consistente rispetto al vertice. L’oceanico nello specifico è rimasto attardato di oltre un secondo rispetto a George Russell, poleman di giornata davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e all’altro pilota del team papaya, Lando Norris. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto: “ È andata bene – ha detto Piastri – Il salto di aderenza tra le gomme medie e quelle morbide è stato piuttosto grande, c’è da dire però che il distacco dalla Mercedes è stato davvero notevole, quindi ci sono diversi aspetti su cui dobbiamo lavorare”. 🔗 Leggi su Oasport.it

