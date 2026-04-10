Al parco di Monte Ciocci arriva il biolago per gli orti urbani

Nel parco di Monte Ciocci è previsto l'installazione di un biolago destinato a raccogliere e riutilizzare l’acqua per gli orti urbani. L’intervento, ancora in fase di realizzazione, si inserisce in un progetto sperimentale che coinvolge il territorio del municipio XIV. Nei prossimi mesi, il biolago sarà completato e, successivamente, si prevede che il modello venga adottato anche in altre aree di Roma.

Un biolago per raccogliere e riutilizzare l’acqua per sostenere gli orti urbani. Questo aspetta nei prossimi mesi il parco di Monte Ciocci un intervento innovativo e di sperimentazione che parte dal territorio del municipio XIV per poi successivamente replicarsi in altre zone di Roma. “Monte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

FOTO-VIDEO | Storia, natura, socialità: inaugurati gli orti urbani di San ClementeTaglio del nastro questa mattina, mercoledì 1 aprile, alla presenza dell'assessore Alessandro Casi e del rettore di Porta del Foro Roberto Felici.

Librino: partono gli interventi per acqua e illuminazione negli orti urbaniABBONATI A DAYITALIANEWS Ripristino della fornitura idrica Sono ufficialmente iniziati i lavori per risolvere le criticità legate alla mancanza di...

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Nel parco di Monte Ciocci vandalismo e incuria: nasone scaraventato a terraDominano vandalismo, incuria e abbandono. Il commento non certo lusinghiero è stato lasciato sui social da chi ha fatto un salto al parco di Monte Ciocci, Municipio XIV. Un luogo con un alto ... romatoday.it

Parco lineare di Monte Ciocci, i lavori di ripristino della segnaletica stradale e manutenzione sulla ciclopedonaleSi sono svolti, in orario notturno, degli interventi di restyling riguardanti la ciclopedonale del Parco Lineare nel tratto che unisce Monte Ciocci al San Filippo Neri. Nello specifico si è ... romatoday.it

Roma sperimenta la “città spugna” a Monte Ciocci: biolago e orto comunitario contro il caldo x.com

Teleambiente. . Un nuovo progetto per il Parco di Monte Ciocci ( Municipio XIV #Roma) consentirà di estendere l’Orto Urbano Comunitario presente all’interno dell’area con un la realizzazione di un #biolago. Si chiama “Real Urban Green“, ed è stato presen - facebook.com facebook