Oroscopo lavoro e denaro Ariete del prossimo mese di giugno 2026 | cantiere lungo e una porta che si apre il 30
A giugno 2026, l'Ariete si trova di fronte a un periodo di cambiamenti nel settore lavorativo e finanziario. Saturno e Nettuno continuano a influenzare il segno durante tutto il mese, creando un clima di attese e possibili sfide. Il 30 giugno si prospetta un momento in cui si apre una nuova opportunità, mentre le settimane precedenti potrebbero richiedere attenzione e pazienza. Il mese si presenta come un momento di attesa e di possibili novità imminenti.
Giugno è un mese di soglia per l'Ariete. Saturno e Nettuno restano in segno tutto il mese, lavorando in profondità su identità e responsabilità professionali, mentre il 19 Chirone esce dall'Ariete dopo quasi cinquant'anni e il 30 Giove entra in Leone, aprendo un trigono di fuoco con il tuo Sole che durerà più di un anno. Marte è in Toro fino al 28: l'energia del mese è dedicata al consolidamento delle risorse, prima che la stagione cambi davvero ritmo. Approfondimento mensile per Ariete a cura di Eryx Aggiornato il 20 maggio 2026?? Il cielo di giugno per l'Ariete L'evento clou del mese: Giove entra in Leone il 30 giugno alle 07:52? si apre un trigono di fuoco con il tuo Sole che durerà fino al luglio 2027. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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