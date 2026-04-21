Strappano via un orologio da 40mila euro a un turista in stazione Centrale a Milano | 3 arresti

Tre giovani sono stati arrestati e uno è ricercato dopo aver sottratto con violenza un orologio dal valore di 40.000 euro a un turista svizzero in stazione Centrale a Milano. L'episodio si è verificato nel corso di una rapina, durante la quale i malviventi hanno strappato l'orologio al 34enne. La polizia ha individuato e fermato i tre responsabili, mentre il quarto è attivamente ricercato.

Quattro giovani (tre in arresto e uno ricercato) sono finiti nei guai per aver rapinato un 34enne, cittadino svizzero, di un orologio da 40mila euro. La rapina risale a gennaio 2025 e si verificò nei pressi della stazione Centrale di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aggressione e rapina da 40mila euro vicino alla Stazione Centrale di Milano: presa la banda dell’orologio – VIDEOCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Milano, tre giovani arrestati (e un quarto ricercato) per la rapina dell’orologio da 40mila euroMilano, 21 aprile 2026 – Lo avevano pedinato fin dal viaggio in treno, da Lugano a Milano Centrale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Si mettono d'accordo per la valutazione di un orologio di pregio, ma il falso acquirente lo strappa e scappa: arrestato; Scippa un Patek Philippe da 250mila euro in centro: incastrato il rapinatore seriale di lusso; Rapinatore seriale: dopo gli orecchini di diamante, strappa un orologio da 250mila euro; Milano, strappo' un orologio da 250mila euro a un imprenditore: arrestato 60enne. Strappano via un orologio da 40mila euro a un turista in stazione Centrale a Milano: 3 arrestiQuattro giovani (tre in arresto e uno ricercato) sono finiti nei guai per aver rapinato un 34enne, cittadino svizzero, di un orologio da 40mila euro. La rapina risale a gennaio 2025 e si verificò nei ... fanpage.it Pedinato e rapinato, nel mirino un orologio da 40mila euro: tre arresti a MilanoAvevano strappato un orologio del valore di 40mila euro a uno svizzero di 34 anni il 25 gennaio del 2025 nei pressi della Stazione Centrale di ... notizie.tiscali.it Le strappano la borsa di dosso mentre camminava per strada. Una donna è stata rapinata ieri a Monteluce da due uomini a bordo di un’auto, lei è finita a terra. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento facebook Incredibile in Avellino-Catanzaro: gli irpini strappano un punto pesantissimo al 95' con un goal del portiere Iannarilli x.com