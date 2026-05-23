Da Milano a Torino per vendere un orologio da 18mila euro | la trappola della mazzetta e la scoperta dopo il saluto
Un uomo ha acquistato un orologio di alta gamma per 18mila euro, pagando in contanti, dopo averlo trovato online. Le due persone coinvolte sono state intercettate mentre si incontravano tra Milano e Torino. La vendita si è conclusa con un saluto e il trasferimento del denaro, ma successivamente sono emersi dettagli su una presunta mazzetta. La vicenda è ora al vaglio delle autorità, che stanno indagando sulla legalità dell’operazione e sulle modalità di pagamento.
Hanno venduto un lussuoso orologio per 18mila euro a un uomo conosciuto in rete, facendosi pagare in contanti. Salutato l’acquirente, le tre persone arrivate a Torino da Milano per concludere l’affare, si sono accorte che gli erano state consegnate delle banconote false. Chiamando la polizia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Vale almeno 18 mila euro Ma la valutazione è tuttaltra | Mr Oro: tutto ha un prezzo
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