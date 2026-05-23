Ornella Muti illumina il gran finale della rassegna Il Fascino del Teatro nel Borgo

Da messinatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attrice Ornella Muti ha partecipato al gran finale della rassegna “Il Fascino del Teatro nel Borgo”. La stagione teatrale si è svolta al Teatro “Domenico Popolo” e ha visto la presenza di numerosi interpreti e spettacoli di alto livello. La manifestazione ha rafforzato la posizione del teatro come centro culturale di rilievo nella zona. La rassegna si è conclusa con un evento che ha attirato un pubblico numeroso e appassionato.

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Una stagione teatrale costruita su grandi interpreti e spettacoli di qualità ha confermato il Teatro “Domenico Popolo” come uno dei principali punti di riferimento culturali del comprensorio nebroideo. Si chiude così “Il Fascino del Teatro nel Borgo”, la rassegna promossa dalla “Banca della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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