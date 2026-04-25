aspettando turandot la regina del bel canto illumina il gran teatro

Domani alle 18, il Gran Teatro di Torre del Lago ospiterà per la prima volta Jessica Pratt, considerata una delle voci più apprezzate nel mondo del bel canto. La soprano arriverà nel teatro toscano per interpretare il ruolo principale nell’opera Turandot, portando sul palco il suo talento. La sua presenza rappresenta un momento di particolare attenzione per gli appassionati di musica lirica, che attendono di ascoltare la sua performance dal vivo.

Jessica Pratt, la regina del belcanto, approda per la prima volta a Torre del Lago. La soprano, tra i più apprezzati nel panorama internazionale, è protagonista domani alle 18.30 all’Auditorium Enrico Caruso del secondo appuntamento di "Aspettando Turandot", la rassegna primaverile promossa dalla Fondazione Festival Pucciniano che prelude al 72° Festival Puccini. Il recital sarà preceduto, alle 18, dalla cerimonia di consegna del 56° Premio Puccini a Massimo Marsili, profondo conoscitore del compositore toscano, per anni direttore della Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e attualmente Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Pratt, nata a Bristol ma cresciuta a Sydney in Australia dove si è trasferita da bambina con la famiglia, ha scelto l’Italia come sua patria d’elezione e risiede in Toscana, tra gli olivi di Fiesole.🔗 Leggi su Lanazione.it

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