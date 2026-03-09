Formazione grande teatro e il gran finale della rassegna Emozioni Sipario gli ultimi appuntamenti ad Abano

A marzo, alla Sala Teatrale Sipario di Abano, si svolgeranno gli ultimi eventi della rassegna Emozioni Sipario, con un programma che include anche appuntamenti di formazione e rappresentazioni teatrali di rilievo. La stagione si concluderà con il gran finale, portando a termine un ciclo di spettacoli e incontri previsti nel calendario del teatro locale.

Marzo sarà un mese intenso alla Sala Teatrale Sipario: formazione, grande teatro e il gran finale della rassegna Emozioni Sipario. Un’occasione rara per lavorare con uno dei maestri del clown contemporaneo. Il workshop è dedicato alla scoperta del proprio clown teatrale, attraverso improvvisazione, gioco scenico e ascolto profondo della propria autenticità. La nostra rassegna entra nelle sue ultime due serate, due appuntamenti molto diversi tra loro ma ugualmente imperdibili. Il penultimo appuntamento della rassegna porta a Sipario uno dei testi più celebri di William Shakespeare. Una storia di passione, potere e destino, raccontata con un linguaggio scenico contemporaneo da una delle compagnie più interessanti del panorama teatrale italiano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

