L’attrice Ornella Muti ha chiuso la rassegna teatrale Il Fascino del Teatro nel Borgo a Montalbano Elicona, portando sul palco il suo spettacolo Racconti di Cinema. L’appuntamento ha segnato il gran finale di una stagione culturale che ha trasformato il borgo nebroideo in un polo di attrazione per la scena nazionale. La serata si è svolta presso il Teatro Domenico Popolo, spazio che ha ospitato grandi interpreti durante tutto il ciclo 20252026. Un percorso artistico tra memoria e grandi nomi del palcoscenico. La rassegna, nata dalla volontà della Banca della Speranza con il supporto della Regione Siciliana e del Comune di Montalbano Elicona, ha proposto un cartellone di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ornella Muti a Montalbano Elicona: gran finale per il borgo teatro

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