oriana e i fallaci

Durante le recenti elezioni a Venezia si sono svolti momenti insoliti, con alcune persone che hanno pronunciato invocazioni in arabo e rivolto preghiere a Allah. Nel frattempo, un giovane tunisino coinvolto in attività jihadiste è stato arrestato dopo aver trascorso del tempo in un carcere minorile. Le autorità stanno cercando di identificare eventuali complici e di prevenire nuovi atti terroristici, con l’obiettivo di bloccare eventuali piani di attentato.

Le elezioni a Venezia con finale in arabo e invocazioni ad Allah. Il giovane jihadista tunisino di Firenze, con finale al carcere minorile e caccia ai complici e alla loro furia islamista, pronti com'erano a organizzare un attentato sempre invocando Allah. I prodi eroi, per me antieroi, della Flotilla trasformata da Pd e M5s in testimonial di quello che è da ormai un decennio un progetto targato Hamas che ha come obiettivo concentrare l'attenzione sul regime terroristico di Gaza, trasformandolo in vittima, propaganda riuscita così bene da averci fatto cascare milioni di persone e persino il governo di Israele. Tutto profuma di Medioriente in... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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