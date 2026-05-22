A vent’anni dalla scomparsa Oriana Fallaci viene ricordata nella Versilia che ha amato. L’occasione è la presentazione dell’ultimo libro di Riccardo Nencini "Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci" (nella foto) edizioni Mondadori. Il libro viene presentato domenica alle 17.30 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli. Dialogherà con l’autore il giornalista Enrico Salvadori. Riccardo Nencini fu amico della giornalista fiorentina e ricostruisce la storia personale e intellettualesommando i ricordi a materiali di archivio e documenti inediti. "Mai stanca di vivere" è il romanzo di un’esistenza ricca di incontri e di avventure animata dall’amore per la parola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Oriana Fallaci. Mai stanca di vivere (Mondadori), intervista all'autore Riccardo Nencini

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