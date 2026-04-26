Oriana Fallaci ritratto intimo di una donna libera

Il racconto ripercorre alcuni momenti della vita di Oriana Fallaci, partendo dalla sua giovinezza come staffetta partigiana, durante la quale percorreva la campagna con il portapacchi carico di esplosivi. Viene descritta anche la sua Firenze, una città che la respinge con violenza e che le provoca ferite profonde. Le pagine offrono un ritratto intimo di una donna che ha vissuto momenti di grande tensione e coraggio.

Tra le pagine c’è se non tutto, di certo moltissimo: lei giovanissima staffetta che pedala a perdifiato in missione per i partigiani con nel portapacchi l’"insalata farcita di bombe"; la sua Firenze feroce che non la vuole né da viva né da morta, che "le strazia la carne". E poi quell’instancabile scrivere, quello che richiede una condizione di solitudine disumana, assecondando l’unico comandamento conosciuto: non accontentare nessuno. Vent’anni dopo che la sua voce si è silenziata per sempre, trascorso quel tempo in cui "la cronaca è ormai storia" ecco la possibilità di rivedere tutto con la giusta distanza: lo sguardo è quello di Riccardo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oriana Fallaci, ritratto intimo di una donna libera Notizie correlate Leggi anche: Piazza intitolata a Oriana Fallaci: "Ha saputo vedere lontano" Wilders omaggia Oriana Fallaci: «Aveva capito tutto venticinque anni fa»Secondo Wilders, la scrittrice italiana aveva già previsto, oltre venticinque anni fa, le trasformazioni che oggi — a suo dire — sarebbero sotto gli... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Oriana Fallaci, ritratto intimo di una donna libera. Oriana Fallaci, ritratto intimo di una donna liberaNel nuovo libro di Riccardo Nencini, il legame indissolubile con Firenze e la solitudine di una scrittrice che non ha mai voluto accontentare nessuno ... lanazione.it Miss Fallaci, un ritratto fedele di Oriana Fallaci. Con un grande impatto visivo, estetico e fotograficoMilano, anni '50. Oriana Fallaci è una giovane giornalista dell'Europeo che si occupa di articoli di spettacolo. Quando riesce finalmente a farsi assegnare l'incarico di intervistare Marilyn Monroe, ... mymovies.it