Ordine d’arrivo F1 Sprint GP Canada 2026 |

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella Sprint Race del GP del Canada 2026, disputata sul circuito di Montreal, il vincitore è stato il pilota che ha concluso primo, seguito da altri due che hanno completato il podio. La gara si è svolta su un percorso semicittadino, con diversi sorpassi e cambi di posizione durante i pochi giri. Non sono stati segnalati incidenti o penalità rilevanti. I risultati definitivi sono stati pubblicati poco dopo la fine della competizione.

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Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP del Canada 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito semicittadino in terra nordamericana. LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Russell sbatte fuori pista Antonelli nella Sprint! Hamilto per la top-3, Leclerc sottotono Jonas Vingegaard stacca tutti e si prende la maglia rosa a Pila. Reazione di Pellizzari, Piganzoli stupisce Uno, due, tre. Tre veri arrivi in salita e tre successi per Jonas Vingegaard: è il più forte corridore di. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S. 🔗 Leggi su Oasport.it

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