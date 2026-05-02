Questo pomeriggio si è disputata la Sprint Race del Gran Premio di Miami 2026, una delle tappe del campionato mondiale di Formula 1. La gara si è svolta sul circuito urbano della città statunitense, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L’evento ha visto i piloti confrontarsi in una prova che ha determinato l’ordine di partenza per la gara principale.

Oggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in condizioni meteo ballerine, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani sulla distanza canonica. Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP di Miami 2026, i risultati e la classifica della gara veloce del Mondiale F1. ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP MIAMI F1 2026. RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP MIAMI F1 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026:

MotoGP, GP Usa: gli highlights della Sprint Race

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