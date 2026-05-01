Oggi si sono svolte le qualifiche sprint per il Gran Premio di Miami del 2026, determinando la griglia di partenza della Sprint prevista per domani. Tra i piloti, Norris ha ottenuto la prima posizione, mentre Antonelli si è piazzato subito dietro. Leclerc non ha brillato particolarmente, mentre Russell si è qualificato in terza fila. La sessione ha definito le posizioni di partenza per il quarto round del campionato mondiale di Formula 1.

Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami del Mondiale di F1 2026, che vedrà proseguire domani, sabato 2 maggio, il fine settimana con la Sprint, che sarà valida per il quarto round del calendario della F1. Nella SQ1 escono di scena Liam Lawson (Racing Bulls), 17°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 18°, le Cadillac di Sergio Perez, 19°, e Valtteri Bottas, 20°, e le Aston Martin di Fernando Alonso, 21°, e Lance Stroll, 22°. Nella SQ2 vengono eliminate le Audi di Gabriel Bortoleto, 11°, e Nico Hulkenberg, 12°, Oliver Bearman (Haas F1 Team), 13°, le Williams di Alexander Albon, 14°, e Carlos Sainz, 15°, ed Arvid Lindblad (Racing Bulls), 16°.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Miami 2026: Norris precede Antonelli. Leclerc non brilla, Russell in terza fila

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