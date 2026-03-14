Ordine d’arrivo F1 Sprint GP Cina 2026 | Russell precede Leclerc ed Hamilton battaglieri Antonelli fuori dal podio

Da oasport.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Calato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, George Russell si è classificato primo, seguito da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Antonio Antonelli non è riuscito a conquistare un posto tra i primi tre. La gara si è svolta con battaglie tra i piloti, evidenziando un risultato diverso rispetto alle qualifiche.

Calato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 19 giri intensi e tirati in cui spremere le proprie monoposto per massimizzare la prestazione, conquistando i primi punti di questo week end asiatico. La distribuzione dei punti nella Sprint è la seguente: 1° posto:  8 punti. 2° posto:  7 punti. 3° posto:  6 punti. 4° posto:  5 punti. 5° posto:  4 punti. 6° posto:  3 punti. 7° posto:  2 punti. 8° posto:  1 punto  . La domanda prima del via era la seguente: la Mercedes sarà battibile?  Le Frecce d’Argento partivano da una condizione di chiaro vantaggio, avendo monopolizzato la prima fila grazie alla pole-position del britannico George Russell e alla seconda piazza di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

ordine d8217arrivo f1 sprint gp cina 2026 russell precede leclerc ed hamilton battaglieri antonelli fuori dal podio
© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell precede Leclerc ed Hamilton battaglieri. Antonelli fuori dal podio

Articoli correlati

Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da LeclercCalato il sipario sul GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton si prende la testa della Sprint! Russell e Leclerc inseguono, 5° AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4° giro/19 Straordinario il confronto tra Russell ed Hamilton e il ferrarista tiene la vetta.

Altri aggiornamenti su Ordine d'arrivo F1 Sprint GP Cina 2026...

Temi più discussi: Gp Australia, l'ordine d'arrivo della gara oggi. Le classifiche del Mondiale di F1; Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da Leclerc; GP Australia, Russell batte Kimi, 1-2 Mercedes. Podio Leclerc, Lewis 4° - Risultati - Formula 1; F1: la Mercedes domina il Gp di Australia, sul podio la Ferrari di Leclerc CLASSIFICHE.

ordine d arrivo f1Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da LeclercCalato il sipario sul GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, è stato emesso il verdetto ... oasport.it

ordine d arrivo f1GP Cina 2026 – Ordine d’arrivo della Sprint Race: Hamilton illude poi assolo Russell, Ferrari sul podioLa classifica, i risultati e il riassunto della Sprint Race del GP Cina F1 2026 sul circuito di Shanghai: scopri cosa è successo ... formulapassion.it

Trova facilmente notizie e video collegati.