Ordine d’arrivo F1 Sprint GP Cina 2026 | Russell precede Leclerc ed Hamilton battaglieri Antonelli fuori dal podio

Calato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, George Russell si è classificato primo, seguito da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Antonio Antonelli non è riuscito a conquistare un posto tra i primi tre. La gara si è svolta con battaglie tra i piloti, evidenziando un risultato diverso rispetto alle qualifiche.

Calato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 19 giri intensi e tirati in cui spremere le proprie monoposto per massimizzare la prestazione, conquistando i primi punti di questo week end asiatico. La distribuzione dei punti nella Sprint è la seguente: 1° posto: 8 punti. 2° posto: 7 punti. 3° posto: 6 punti. 4° posto: 5 punti. 5° posto: 4 punti. 6° posto: 3 punti. 7° posto: 2 punti. 8° posto: 1 punto . La domanda prima del via era la seguente: la Mercedes sarà battibile? Le Frecce d’Argento partivano da una condizione di chiaro vantaggio, avendo monopolizzato la prima fila grazie alla pole-position del britannico George Russell e alla seconda piazza di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell precede Leclerc ed Hamilton battaglieri. Antonelli fuori dal podio Articoli correlati Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da LeclercCalato il sipario sul GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton si prende la testa della Sprint! Russell e Leclerc inseguono, 5° AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4° giro/19 Straordinario il confronto tra Russell ed Hamilton e il ferrarista tiene la vetta. Altri aggiornamenti su Ordine d'arrivo F1 Sprint GP Cina 2026... Temi più discussi: Gp Australia, l'ordine d'arrivo della gara oggi. Le classifiche del Mondiale di F1; Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da Leclerc; GP Australia, Russell batte Kimi, 1-2 Mercedes. Podio Leclerc, Lewis 4° - Risultati - Formula 1; F1: la Mercedes domina il Gp di Australia, sul podio la Ferrari di Leclerc CLASSIFICHE. Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da LeclercCalato il sipario sul GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, è stato emesso il verdetto ... oasport.it GP Cina 2026 – Ordine d’arrivo della Sprint Race: Hamilton illude poi assolo Russell, Ferrari sul podioLa classifica, i risultati e il riassunto della Sprint Race del GP Cina F1 2026 sul circuito di Shanghai: scopri cosa è successo ... formulapassion.it Trump: «Ho dato l'ordine di raid aerei sull'isola iraniana di Kharg» - facebook.com facebook Pallavolo SL - Medei prima di Gara 2: "Ora la parola d'ordine è non abbassare l'attenzione" x.com