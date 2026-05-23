Ordina pesce e champagne poi se ne va senza pagare Lo chef la rincorre | Così sono riuscito a fermarla

Una donna ha ordinato pesce e champagne in un ristorante, consumando la cena senza saldare il conto e lasciando il locale senza pagare. Lo chef del ristorante ha tentato di bloccarla, riuscendo a fermarla solo dopo averla inseguita. Non sono stati forniti dettagli sul totale del conto o sulle eventuali motivazioni della donna. Nessuna informazione è disponibile riguardo a eventuali conseguenze legali o azioni intraprese dal ristorante.

Ordina i piatti e i vini più costosi del locale, si gode la cena e se ne va di nascosto senza preoccuparsi di pagare il conto. L’ultima denuncia arriva dallo chalet Cristal Beach di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. La protagonista della storia, scrive il Messaggero, è una donna di circa 60 anni, originaria dell’est Europa, bionda e con i capelli corti. Il racconto dello chef. «Mercoledì sera è arrivata una donna, da sola, ha chiesto se c’era posto e l’abbiamo fatta accomodare. Parlava bene l’italiano, ma aveva un forte accento dell’est », racconta il cuoco Pietro Prichiò. «Ha chiesto per iniziare una bottiglia di bollicine, un tris di antipasti freddi e gli antipasti caldi, un sorbetto corretto e un caffè. 🔗 Leggi su Open.online

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