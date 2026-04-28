Truffa dei Bed&breakfast | Se ne vanno senza pagare

Una coppia è coinvolta in una serie di episodi di truffa ai danni di bed & breakfast nel territorio di Vicopisano, Pisa e zone limitrofe. Secondo quanto riferito dai gestori, gli ospiti si sono presentati per un soggiorno, hanno dormito nelle strutture e sono poi scomparsi senza saldare il conto. La coppia sarebbe già nota alle forze dell’ordine per altri episodi simili.

Dormono e poi se ne vanno senza pagare. È un raggiro segnalato più volte sul territorio di Vicopisano, ma anche a Pisa e la coppia - da quanto è stato ricostruito dai gestori dei bed&breakfast - sarebbe la solita e già conosciuta dalle forze dell’ordine. Sfoghi raccolti anche dal Comune di Vico che ha deciso di pubblicare un post nella pagina ufficiale dell’amministrazione sull’argomento per mettere in guardia tutti. Lo spiega la vicesindaca e assessora Fabiola Franchi. Quante sono le strutture ricettive a Vico? "Secondo l’Osservatorio turismo Toscana passano da oltre 50 (53) a più di 80 (87) nei periodi di maggiore afflusso. Alcune, infatti, chiudono d’inverno".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa dei Bed&breakfast: "Se ne vanno senza pagare" Se avergonzaba de su esposa por ser pobre y ella se volvió exitosa Notizie correlate Leggi anche: Truffa dei Bed&breakfast. “Coppia seriale: se ne vanno senza pagare” Torna il B&B Day: come dormire gratis in un bed and breakfast tra novarese e VcoIl 7 marzo 2026 torna il B&B Day, la giornata nazionale dei bed and breakfast ideata e promossa da Bed-and-Breakfast. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Truffa dei Bed&breakfast: Se ne vanno senza pagare; Vicopisano, allerta truffa nelle strutture ricettive: modalità di azione; Da Facebook a Uber ecco le app più intrusive; I Mercoledì della Medicina, il 22 aprile: Più farmaci, più esami, più salute: ma sarà vero?. Truffa dei Bed & Breakfast. Coppia seriale: se ne vanno senza pagareCoppia segnalata da più strutture ricettive sul territorio e non solo. L’assessore Franchi: Il tam tam anche sul nostro gruppo whatsapp del turismo ... msn.com Truffa dei b&b: «Bonifico doppio per errore, restituiscimi i soldi» ma il titolare scopre il raggiro e allerta i colleghiMONTEBELLUNA (TREVISO) - «Bonifico doppio per errore, restituiscimi i soldi». È la richiesta, apparentemente legittima, che si è sentito rivolgere nel weekend il titolare di un b&b del Montebellunese. ilgazzettino.it Le indagini della Squadra Mobile sono partite dalla denuncia di un giovane foggiano, che ha raccontato di essere stato vittima di minacce, violenze e pressioni per essere costretto a collaborare in attività illecite, tra cui una truffa legata all’acquisto di un orologi - facebook.com facebook Prima di diventare inviato speciale di Trump, Zampolli è stato a capo di un'organizzazione collegate alle Nazioni Unite, "We Are The Oceans". Ma l'organizzazione sarà lo strumento con cui verrà realizzata la più grande truffa a danni dell'ONU bit.ly/RAI3dirett x.com