Civitanova mangia un filetto beve il vino ma ne vuole ancora | cliente insoddisfatta scatena il caos e se ne va senza pagare

A Civitanova, una cliente si è seduta al ristorante, ha ordinato un filetto e del vino, poi ha richiesto ulteriori bevande alcoliche. Dopo aver consumato quanto ordinato, ha deciso di andarsene senza saldare il conto, causando scompiglio nel locale. La scena si è conclusa con la donna che ha lasciato il locale senza pagare, mentre il personale ha cercato di gestire la situazione.

CIVITANOVA Si siede al tavolo, ordina da mangiare e da bere, insiste per avere altri alcolici e alla fine se ne va senza pagare. È quanto accaduto lunedì sera al ristorante L'Artigiano della Carne, sul lungomare Nord di Civitanova Marche, dove una donna ha causato disagi al personale e ai clienti prima di allontanarsi dal locale. La ricostruzione La donna, descritta come circa cinquantenne, con accento dell'Est Europa, capelli corti castani con delle mèches e un cappotto lungo color panna, entra nel locale e si siede a un tavolo senza prenotazione. Chiede inizialmente salmone affumicato e un calice di vino, poi, visto che il ristorante è sprovvisto di pesce perché, appunto, specializzato in carne, ordina un filetto e una verdura grigliata.