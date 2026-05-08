Durante la trasmissione televisiva 'Quarto Grado', è stato letto un commento di Andrea Sempio, che ha espresso il timore di essere arrestato per il delitto di Chiara Poggi. Sempio ha dichiarato di sperare che ciò non accada, affermando di non aver commesso il fatto atroce di cui è accusato. La sua dichiarazione è stata trasmessa questa sera su Retequattro da Gianluigi Nuzzi.

"Spero che ciò non accada perché, io questo fatto atroce, non l'ho commesso". È il commento di Andrea Sempio, letto questa sera a 'Quarto Grado' su Retequattro da Gianluigi Nuzzi, sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiara Poggi. "È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia - ha detto Sempio conversando con delle persone a lui vicine -. Ad iniziare dai suoi parenti che ancora, dopo 20 anni, non vedono la parola fine relativamente all'aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza". Intanto l'ultima informativa dei carabinieri sullo scontrino di Sempio dà fiato alla difesa. "Le spiegazioni sullo scontrino e sui soliloqui che leggiamo dalla stampa ci confermano che Andrea Sempio ha sempre detto la verità ed è innocente".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quarto Grado, Andrea Sempio rompe il silenzio in tv: "Se mi arrestano?", parole pesantissime

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