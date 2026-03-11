Pedopornografia online e strumenti per abusi virtuali su minori | un arresto e tre indagati

A Catania, un uomo è stato arrestato dopo che sono state eseguite perquisizioni personali e informatiche dalla Procura distrettuale. L’indagine riguarda la detenzione di materiale pedopornografico, e al momento sono tre le persone indagate nel procedimento. L’arresto è stato effettuato in relazione a strumenti usati per la diffusione di contenuti online che coinvolgono minori.

La Procura Distrettuale ha coordinato un'operazione della polizia postale che ha portato al fermo di un uomo, trovato in possesso di decine di migliaia di file illegali Un uomo è stato arrestato a Catania per detenzione di ingente materiale pedopornografico, al termine di perquisizioni personali e informatiche disposte dalla Procura distrettuale di Catania. Nel corso dell'operazione, i dispositivi informatici sequestrati all'arrestato hanno restituito decine di migliaia di file illegali tra immagini e video. L'arresto è stato convalidato dal gip. Gli investigatori hanno rilevato la presenza, tra il materiale sequestrato,... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Milano, violenze sessuali su minori online: 2 arresti e 4 indagati per pedopornografiaL’inchiesta della Procura di Milano sul fenomeno del “live distant child abuse”, ovvero episodi di violenza sessuale online “a distanza”.

Pedopornografia e violenza sessuale online su minori, 2 arresti e 4 indagati: blitz anche a Reggio CDue uomini, uno di 31 e l’altro di 47 anni, sono stati arrestati dalle forze dell’ordine in due diverse province italiane, Reggio Calabria e Trento,...

Aggiornamenti e notizie su Pedopornografia online

Argomenti discussi: FDI - FRATELLI D'ITALIA: PEDOPORNOGRAFIA ONLINE, ALMICI (FDI): REATI INTOLLERABILI. NESSUNA AMBIGUITÀ, MASSIMA TUTELA DEI MINORI.

Pedopornografia online: arresto e quattro indagati nell’operazione della Polizia Postale di CataniaCATANIA – Una complessa indagine coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, finalizzata alla tutela dei minori e delle fasce più vulnerabili, ha portato all’iscrizione nel registro degli ... newsicilia.it

Pedofilia e pedopornografia online, l’IA moltiplica gli abusi sui minoriTikTok, Telegram, Signal insieme ad aree meno accessibili della rete come il Dark Web rappresentano oggi alcuni dei principali canali di diffusione e scambio di materiale pedopornografico, in un cont ... toscanaoggi.it