Pedopornografia online tre arrestati e sei denunciati in una vasta operazione con l' Fbi

Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine italiane e l'Fbi hanno condotto un'ampia operazione contro la pedopornografia online, che ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di sei altre. Le indagini sono state svolte congiuntamente, utilizzando strumenti di sorveglianza digitale e analisi di piattaforme internet. L’operazione si è concentrata su reti criminali coinvolte nella condivisione di materiale illecito e nella gestione di contenuti pedopornografici.

Le indagini hanno preso l'avvio nel 2024, con una collaborazione tra la Polizia di Stato e l'Fbi, una investigazione dove ci sono stati agenti infiltrati che si sono finti utenti interessati ad acquistare immagini di bambini, così dopo una panoramica sui mercati internazionali, dove venivano sfruttati anche piccoli in tenera età, attraverso l'intelligenza artificiale e dopo mesi e mesi di monitoraggio, all'alba sono scattate le perquisizioni in 9 città italiane., Tre le persone arrestate in flagranza di reato; un uomo di 70 anni di Belluno, con precedenti specifici, un sessantatreenne nel mantovano ed un 28enne della provincia di Como.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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