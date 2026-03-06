Uno spazio dedicato alla country western dance apre le sue porte con un evento open day. L’iniziativa si svolge allo Spazio Lab Eventi e mira a far conoscere questa disciplina artistica, offrendo l’opportunità di scoprire i movimenti e le tecniche tipiche di questa danza. Durante la giornata, i partecipanti possono provare le prime sequenze e immergersi in un mondo fatto di ritmo e libertà espressiva.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Un open day dedicato alla country western dance, all’insegna della libertà espressiva e delle emozioni. L’evento, propedeutico a un corso di ballo, è in programma per sabato 7 marzo alle 18 allo Spazio Lab Eventi, l’ex Scalea Club, in via Faraone 2 a Palermo. A condurlo sarà la maestra Livia Nicoletti, appassionata di danza sin da bambina. “Ho iniziato con la classica – afferma – per accostarmi successivamente ai balli da sala e al tango argentino, approfondendo l’aspetto espressivo della danza. Poi – prosegue – ho scoperto la country western dance e me ne sono... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Pordenone un open day dedicato alla vaccinazione contro il papillomavirusSi terrà nella giornata di martedì 16 dicembre 2025 si terrà un open day dedicato alla vaccinazione contro il papillomavirus (HPV).

AORN San Pio, l’8 marzo open day dedicato alla donnaL’ AORN SAN PIO di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante in occasione della Giornata Internazionale dedicata alla Donna ha...

Approfondimenti e contenuti su Country western dance allo Spazio Lab....

Discussioni sull' argomento Palermo e Catania unite dalla country western dance: allo Spazio Lab Eventi un open day dedicato alla disciplina artistica; ARRIVE tra le aziende a più rapida crescita in Europa; Dichiarazione dello stato di emergenza a causa del maltempo: la Regione Siciliana si attiva per garantire i necessari ristori alle popolazioni e gli investimenti per la riqualificazione dei territori.

Palermo e Catania unite dalla country western dance: allo Spazio Lab Eventi un open day dedicato alla disciplina artisticaA condurlo sarà la Maestra Livia Nicoletti, appassionata di danza sin da bambina La country western dance è una disciplina artistica completa che richiede memoria, tecnica, coordinazione e musicalità ... lavocedellisola.it

LO SAPEVI A Zelo Buon Persico esiste già uno spazio dove bambini, ragazzi, adulti e nonni possono imparare, divertirsi e stare insieme… Ma non tutti sanno cosa succede davvero dentro Tangram Spazio Eventi Laboratori creativi per bambini M - facebook.com facebook