Società Storica incontro per illustrare i soggetti a cui saranno dedicate le ‘lance d’oro’ delle Giostre

Venerdì 8 maggio alle 21:15 si terrà l'incontro organizzato dalla Società Storica per presentare i destinatari delle ‘lance d’oro’ delle prossime Giostre del Saracino. L'evento si svolge nella città di Arezzo e rappresenta un momento tradizionale di presentazione prima della manifestazione. Durante la serata saranno illustrati i soggetti che riceveranno il riconoscimento durante la competizione.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Venerdì 8 maggio, alle ore 21,15, si svolgerà il tradizionale incontro per illustrare i soggetti a cui saranno dedicate le ‘lance d’oro’ delle ormai imminenti Giostre del Saracino. Organizzata dalla Società storica aretina d’intesa con i Quartieri a rotazione, l’iniziativa è in programma quest’anno a Porta Crucifera, nel Palazzetto Alberti di via San Niccolò, dove ha sede il Quartiere. A parlare dell’industria UnoAErre, in occasione del primo centenario della fondazione, cui è dedicata la lancia d’oro della Giostra di giugno, sarà Giuliano Centrodi, già direttore del museo aziendale e responsabile scientifico del Museo Orodautore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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