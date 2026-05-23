I protagonisti dello show, disponibile in Italia grazie a Disney+, hanno pubblicato sui social delle foto dopo l'inizio delle riprese delle puntate inedite. Le riprese della stagione 6 di Only Murders in the Building sono attualmente in corso e le foto condivise dal cast hanno confermato la location scelta per i nuovi episodi. A condividere nuovi scatti dal set sono stati Steve Martin e Selena Gomez, regalando ai fan sui social un'anticipazione dei luoghi che i protagonisti visiteranno durante le loro indagini. La foto condivise dalle star Steve Martin, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui è ritratto accanto a Martin Short, Selena Gomez e Da'Vine Joy Randolph. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Only Murders in the Building 6: le star confermano la nuova location condividendo delle foto dal set

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Only Murders In the Building Is Back! First Look at the Stars Reunited in London

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Registro da Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short e Da’vine Joy Randolph durante as gravações de Only Murders In The Building. x.com

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