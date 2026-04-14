Daredevil | Rinascita 3 Mike Colter svela un importante spoiler condividendo delle foto dal set

L’attore noto per aver interpretato un personaggio di grande successo ha condiviso alcune foto dal set di una nuova stagione di una serie Marvel. Poco dopo, ha dovuto cancellare e modificare il post a causa di una rivelazione sulla trama che aveva incluso. Le immagini hanno suscitato curiosità tra i fan, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla trama o sui personaggi coinvolti.

L'interprete di Luke Cage ha pubblicato degli scatti, dovendo tuttavia modificare il post a causa di una rivelazione sulla trama. Mike Colter, interprete di Luke Cage nelle serie Marvel, ha condiviso online alcune foto dal set della stagione 3 della serie Daredevil: Rinascita, svelando un importante spoiler. Dopo la conferma del ritorno dei Defenders, avvenuta alcuni giorni fa, l'attore sembra infatti aver involontariamente anticipato un'importante svolta nella storia di Matt Murdock. Non proseguite con la lettura se non volete! L'importante spoiler svelato dall'interprete di Luke Cage Su Instagram, Mike Colter ha pubblicato un post dedicato al tempo trascorso a New York, tra cui alcuni scatti realizzati sul set delle prossime puntate di Daredevil: Rinascita.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 3, Mike Colter svela un importante spoiler condividendo delle foto dal set Daredevil: Rinascita 3, i Defenders di nuovo insieme nelle foto dal set!Le riprese dei prossimi episodi della serie Marvel prodotta per Disney+ sono attualmente in corso, confermando la presenza di alcuni amati personaggi. Daredevil: Rinascita 3, il nuovo look di Matt Murdock è un grande spoilerLa seconda stagione della serie Marvel Television sta per debuttare su Disney+, ma le riprese della terza sono appena iniziate e sembra che Cox... Temi più discussi: Daredevil: Rinascita Stagione 3, Mike Colter pubblica delle foto dal set e svela un importante SPOILER; Daredevil: Rinascita 3, i Defenders di nuovo insieme nelle foto dal set!; Una reunion Marvel leggendaria avverrà sul set della terza stagione di Daredevil: Rinascita; Daredevil 3, un nuovo rumor anticipa cosa spingerà i Defenders a riunirsi?. Daredevil: Rinascita 3, Mike Colter svela un importante spoiler condividendo delle foto dal setL'interprete di Luke Cage ha pubblicato degli scatti, dovendo tuttavia modificare il post a causa di una rivelazione sulla trama. movieplayer.it Daredevil 2, Mike Colter svela una nuova foto dei Defenders...ma spoilera il finale!L'attore di Luke Cage forse si è fatto prendere un po' troppo dall'entusiasmo, dato ha svelato il finale della seconda stagione! serial.everyeye.it ATTENZIONE! Mike Colter ha pubblicato sui social nuove foto dal set della terza stagione #Daredevil: Rinascita... ma non si è accorto che una di queste foto contiene un grosso spoiler sulla trama - facebook.com facebook Ormai la cosa era ampiamente trapelata. Quindi Mike Colter decide di renderla ufficiale, postando queste foto, inclusa una con Krysten Ritter e Finn Jones: nella Stagione 3 di DAREDEVIL BORN AGAIN rivedremo i Defenders al completo! #SerieTV x.com