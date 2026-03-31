Le foto dal set di The Last of Us 3 mostrano Abby e Lev in azione, con Kaitlyn Dever nuovamente nei panni di Abby e Kyriana Kratter in uno dei ruoli principali. Le immagini ritraggono anche una location che sembra essere un ambiente

Diamo uno sguardo al ritorno di Kaitlyn Dever nei panni di Abby e all'ingresso di Kyriana Kratter nella serie HBO tratta dal popolare videogame che si rivela in una location chiave anticipata nelle prime immagini. Un primo sguardo a The Last of Us 3 ci viene offerto dalle foto e video dal set leaked che anticipano il ritorno di Abby, personaggio chiave dello show interpretato da Kaitlyn Dever, in compagnia della new entry Lev (Kyriana Kratter). I due personaggi sono impegnati in un confronto su un tetto fornendo un'anticipazione sulla trama dei nuovi episodi. Un'altra serie di foto avrebbe mostrato una location "paradisiaca" fondamentale per lo sviluppo del plot, l'iconica Haven, isola dei Serafiti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Last of Us 3: le foto dal set svelano Abby & Lev in azione e una location "paradisiaca"

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