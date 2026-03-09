Ondate di calore e picchi sopra i 35 gradi | Caserta tra le città peggiori d' Italia per il clima

La provincia di Caserta si trova tra le peggiori d’Italia per il clima, secondo un report pubblicato da Il Sole 24 Ore. Il documento si basa sui dati di 3bmeteo e analizza il benessere climatico nelle province italiane nel periodo 2015-2025. Durante questo arco temporale, si sono verificati numerosi picchi di temperatura che hanno superato i 35 gradi, accompagnati da ondate di calore intensificate.

