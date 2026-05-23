Onda d’Urbe | stand influencer tuffi in piscina e politica alla prima Festa di Gioventù nazionale Roma
La seconda giornata della Festa di Gioventù nazionale Roma si svolge nel centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club, con temperature estive e un clima vivace. Gli stand sono aperti, mentre influencer e giovani partecipano a tuffi in piscina e attività all’aperto. La manifestazione presenta anche una parte politica, con interventi e incontri tra i partecipanti. La location attrae un pubblico giovane, coinvolto in diverse iniziative e momenti di svago.
Il meteo è favorevole, con temperature decisamente estive, la location accattivante, l’atmosfera frizzante alla seconda giornata della Festa di Gioventù nazionale Roma dal titolo Onda d’Urbe, in svolgimento presso il centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club. Un gran via di ragazzi, con una presenza continua di circa 400 persone, qualche tuffo in piscina, tornei di calcio, padel, pallavolo, beach volley in attesa del big match pomeridiano tra Fabio Rampelli e il dem Roberto Morassut sulle periferie delle Capitale e il rinascimento urbano. Il villaggio della kermesse (sottotitolo emblematico “Risalendo il Tevere per la Roma che vogliamo),... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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