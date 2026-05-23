Onda d’Urbe | stand influencer tuffi in piscina e politica alla prima Festa di Gioventù nazionale Roma

Notizia in breve

La seconda giornata della Festa di Gioventù nazionale Roma si svolge nel centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club, con temperature estive e un clima vivace. Gli stand sono aperti, mentre influencer e giovani partecipano a tuffi in piscina e attività all’aperto. La manifestazione presenta anche una parte politica, con interventi e incontri tra i partecipanti. La location attrae un pubblico giovane, coinvolto in diverse iniziative e momenti di svago.