Il programma integrale di Onda d’Urbe | la tre giorni di politica e non solo promossa da Gioventù nazionale Roma

È iniziata la prima festa di Gioventù Nazionale a Roma, un evento che si estende su tre giorni e include incontri politici, attività sportive, esposizioni culturali e discussioni su temi di attualità. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge giovani provenienti da diverse parti della regione. Durante l’evento, sono previsti interventi di vari rappresentanti e momenti dedicati al confronto tra partecipanti. La manifestazione si conclude con un’assemblea pubblica e una cerimonia di chiusura.

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