Il programma integrale di Onda d’Urbe | la tre giorni di politica e non solo promossa da Gioventù nazionale Roma

Da secoloditalia.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la prima festa di Gioventù Nazionale a Roma, un evento che si estende su tre giorni e include incontri politici, attività sportive, esposizioni culturali e discussioni su temi di attualità. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge giovani provenienti da diverse parti della regione. Durante l’evento, sono previsti interventi di vari rappresentanti e momenti dedicati al confronto tra partecipanti. La manifestazione si conclude con un’assemblea pubblica e una cerimonia di chiusura.

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Tre giorni densi all’insegna di politica, sport, cultura e attualità alla prima festa di Gioventù nazionale Roma dal titolo Onda d’Urbe, che si terrà dal 22 al 24 maggio nella Capitale presso il Centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club (in via di Tor Pagnotta 351) Di seguito il programma integrale della kermesse Venerdì 22 maggio.   Ore 15.00 Apertura area sportiva e organizzazione squadre per i tornei: rugby, calcio a 5, padel, beach volley, calcio balilla, corso di autodifesa e altre attività sportive. Ore 17.00 Tavola rotonda Azione Studentesca con:  Andrea Catalini (Presidente Azione Studentesca Roma) . Riccardo Ponzio (Presidente Azione Studentesca). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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