Il programma integrale di Onda d’Urbe | la tre giorni di politica e non solo promossa da Gioventù nazionale Roma
È iniziata la prima festa di Gioventù Nazionale a Roma, un evento che si estende su tre giorni e include incontri politici, attività sportive, esposizioni culturali e discussioni su temi di attualità. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge giovani provenienti da diverse parti della regione. Durante l’evento, sono previsti interventi di vari rappresentanti e momenti dedicati al confronto tra partecipanti. La manifestazione si conclude con un’assemblea pubblica e una cerimonia di chiusura.
Tre giorni densi all’insegna di politica, sport, cultura e attualità alla prima festa di Gioventù nazionale Roma dal titolo Onda d’Urbe, che si terrà dal 22 al 24 maggio nella Capitale presso il Centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club (in via di Tor Pagnotta 351) Di seguito il programma integrale della kermesse Venerdì 22 maggio. Ore 15.00 Apertura area sportiva e organizzazione squadre per i tornei: rugby, calcio a 5, padel, beach volley, calcio balilla, corso di autodifesa e altre attività sportive. Ore 17.00 Tavola rotonda Azione Studentesca con: Andrea Catalini (Presidente Azione Studentesca Roma) . Riccardo Ponzio (Presidente Azione Studentesca). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Onda d’urbe”: da venerdì a Roma la tre giorni di Gioventù nazionale. Politica, sport, ambiente e la sfida a Gualtieri
Immaginaria 2026: a Roma tre giorni di cinema delle donne tra visioni, politica e desiderioDall’8 al 10 maggio 2026 il Cinema Nuovo Sacher di Roma ospita la XXI edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other...
In occasione del XIII congresso nazionale Uiltucs, in programma dal 27 al 30 maggio al Lingotto di Torino, sarà trasmessa dalle 15, in diretta streaming, la relazione integrale del segretario generale Uiltucs Paolo Andreani. x.com
Firenze sogna a ritmo di musica con l’88° Maggio Musicale Fiorentino Il programma spazia dalle opere di Verdi, Liszt, Schubert e Händel al ciclo integrale di Beethoven diretto da Daniele Gatti. Non perdere il compleanno del Maestro Zubin Mehta che festeg facebook
Il profumo di Süskind è un capolavoro assoluto. Ha scritto qualcos'altro che valga la pena di leggere? reddit
Uomini e donne, si avvicina l'addio di Sara al programma: scelta in onda il 25 o 26/03Dovrebbe mancare meno di una settimana alla messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e donne alla quale ha partecipato Sara Gaudenzi. Stando a quanto riporta Lollo Magazine, la scelta a sorpresa ... it.blastingnews.com
Due di picche, ecco quando andrà in onda il nuovo programma di Tommaso Cerno. La dataAffaritaliani ve lo ha anticipato qualche giorno fa. Titolo, data di messa in onda e collocazione oraria. Ci riferiamo alla nuova striscia quotidiana affidata dalla Rai a Tommaso Cerno. Nelle scorse ... affaritaliani.it