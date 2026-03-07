Disturbi alimentari in crescita in Bergamasca Si abbassa l’età media di diagnosi | Esordi precoci molti adolescenti coinvolti

In Bergamasca, i disturbi alimentari sono in aumento e l’età media di diagnosi si sta abbassando, con un numero crescente di adolescenti coinvolti. L’ultimo report del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo evidenzia che i casi di Dna stanno crescendo, coinvolgendo soprattutto giovani di età sempre più precoce. La situazione riguarda diverse fasce di età e si manifesta con esordi clinici in età giovanile.