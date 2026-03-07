Disturbi alimentari in crescita in Bergamasca Si abbassa l’età media di diagnosi | Esordi precoci molti adolescenti coinvolti
In Bergamasca, i disturbi alimentari sono in aumento e l’età media di diagnosi si sta abbassando, con un numero crescente di adolescenti coinvolti. L’ultimo report del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo evidenzia che i casi di Dna stanno crescendo, coinvolgendo soprattutto giovani di età sempre più precoce. La situazione riguarda diverse fasce di età e si manifesta con esordi clinici in età giovanile.
L’ultimo report del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo dedicato ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (Dna) restituisce una fotografia chiara: in provincia il fenomeno è in crescita e coinvolge fasce d’età sempre più giovani. Nel periodo 2019-2023 in Bergamasca sono stati identificati 1.370 soggetti con diagnosi riconducibile a questa tipologia di disturbi: nel quinquennio, la prevalenza periodale è pari a 12,4 casi ogni 10 mila assistiti, indicando una presenza significativa del fenomeno sul territorio. Osservando l’andamento annuale, la prevalenza puntuale mostra una crescita nel tempo, passando da 6,1 casi ogni 10 mila assistiti nel 2019 a 12,4 casi nel 2023. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
