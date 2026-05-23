Omicidio Tulissi la Cassazione assolve Calligaris | Non ha commesso il fatto

La Cassazione ha assolto Paolo Calligaris dall'accusa di omicidio Tulissi, annullando senza rinvio la sentenza di appello. La corte ha stabilito che non ci sono prove che collegano l'imputato al fatto.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello a carico di Paolo Calligaris, stabilendo che l'imputato “non ha commesso il fatto”. Calligaris era stato condannato a marzo 2025 dalla Corte d'assise d'appello di Venezia a 16 anni di reclusione per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Droga tra Casertano e Valle Caudina, il tribunale assolve tutti: Massaro "non ha commesso il fatto"Si chiude con cinque assoluzioni il capitolo giudiziario dell'operazione antidroga del 2021 che aveva scosso il territorio tra il Casertano e la...

Omicidio Diabolik, assolto Calderon: l'appello ribalta tutto. "Non ha commesso il fatto"Raul Esteban Calderon, noto anche come Alejandro Musumeci, è stato assolto per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli detto ‘Diabolik’.

Omicidio Tatiana Tulissi, nessun colpevole dopo 18 anni: la Cassazione ha assolto Paolo CalligarisA quasi 18 anni dall'omicidio di Tatiana Tulissi, avvenuto a Manzano, in provincia di Udine, nel novembre 2008, la Corte di Cassazione ha messo un punto definitivo al procedimento che ha visto imputat ... tag24.it

Omicidio Tulissi, la Cassazione annulla la condanna di CalligarisIn appello Paolo Calligaris, il compagno della donna uccisa nel 2008 a Manzano, era stato condannato a 16 anni ... rainews.it